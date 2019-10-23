Появилось видео с места перестрелки фермеров на Дону

В Орловском районе 22 октября произошел конфликт между семьями чеченских фермеров Бациевых и Дакишвили, который закончился перестрелкой с пятью погибшими и двумя пострадавшими. Позже в розыск объявили 41-летнего Малхози Дакишвили, 35-летних Рамзана и Гиоргия Дакишвили.

После случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места перестрелки. По их информации, две семьи долгие годы спорили в суде из-за земли. Новый конфликт произошел из-за того, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим. Тогда Адлан Бациев и Зураб Дакишвили решили поговорить на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка, однако туда последний приехал с бойцами с пистолетами и автоматами. По данным издания, во время стрельбы погибли Арби, Идрис и Ислам Бациевы, Зураб Дакишвили и еще один пока неустановленный человек. В больницу доставили Адлана Бациева и Балауди Хусиханова.

Представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов подтвердил РИА «Новости», что семьи поссорились из-за долгих судебных споров по поводу земли. По его словам, суд принимал сторону то одной, то другой стороны, поэтому конфликт произошел не из-за какого-то конкретного решения суда. По мнению Исраилова, в какой-то момент ситуация обострилось, хотя этого ничто не предвещало.

Издание Baza утром 23 октября сообщило, что следователи допрашивают двух человек, которые могут быть причастны к перестрелке. Официально все еще никого не задержали, оружие также не нашли. Кроме того, следствие взяло под охрану больницу, в которой находятся пострадавшие.