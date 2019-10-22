Пять человек погибли в перестрелке между семьями фермеров в Ростовской области

В Орловском районе Ростовской области 22 октября конфликт между семьями фермеров закончился перестрелкой с пятью погибшими

Инцидент произошел на территории животноводческой точки в хуторе Чернозубовка.

«Между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого мужчины произвели друг в друга несколько выстрелов из огнестрельного оружия», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

В областном главке МВД уточнили, что участники конфликта применили охотничье оружие. В результате пятеро мужчин скончались, еще двоих госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Обстоятельства ЧП выясняются.

По информации Baza, конфликт начался между двумя фермерскими семьями, которые не поделили пастбища. Стрелявшие скрылись на четырех машинах, их ищут.

161.ru называет фамилии участков конфликта, давно враждовавшие семьи — Бациевы и Дакишвили (Василий Дакишвили — председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Новоселовский» в Камышевке, он же является совладельцем Ростовской областной федерации дзюдо). Одна из семей якобы покупала в районе все земли, а вторая была против этого.

Телеграм-канал «Че по Ростову?» перечислил имена погибших — трое Бациевых, один Дакишвили, еще одна жертва пока не установлена.