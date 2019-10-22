Душ, холодильник и микроволновка. В Сочи покажут новые плацкартные вагоны

В апреле ТМХ где показали новый вагон купе в виде двухвагонного сцепа. В нем есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка. Его специально построили для «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочка РЖД).

Теперь по заказу компании «Трансмашхолдинг» строит новые плацкартные вагоны, в которых также будет душ. Кроме того, в них оборудуют сервисные зоны с холодильниками и микроволновками, сообщили РИА «Новости». Первый плацкартный вагон модели 61-4516 покажут на выставочной площадке в рамках форума Россия — Африка.