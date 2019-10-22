Душ, холодильник и микроволновка. В Сочи покажут новые плацкартные вагоны
Российская группа «Трансмашхолдинг» (ТМХ) в октябре презентует в Сочи новые плацкартные вагоны
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В апреле ТМХ где показали новый вагон купе в виде двухвагонного сцепа. В нем есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка. Его специально построили для «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочка РЖД).
Теперь по заказу компании «Трансмашхолдинг» строит новые плацкартные вагоны, в которых также будет душ. Кроме того, в них оборудуют сервисные зоны с холодильниками и микроволновками, сообщили РИА «Новости». Первый плацкартный вагон модели 61-4516 покажут на выставочной площадке в рамках форума Россия — Африка.
Напомним, международный саммит Россия — Африка пройдет в Сочи 23 и 24 октября в парке науки и искусства «Сириус». Параллельно с саммитом будет проходить экономический форум. Ожидается, что в нем примут участие около 10 тыс. человек, в том числе главы 35 стран.
На время саммита в Сочи грузовикам запретят ездить по трассам. Кроме того, в поселке Мирном около 300 жителей одной улицы обязали получить аккредитацию, чтобы попасть в свои дома, а позже людям порекомендовали неделю ездить на общественном транспорте.
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