Поезд с новым вагоном связал Москву с Ростовом и Анапой

Ростовская область, Вся Россия

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Поезд с обновленным плацкартным вагоном отправился из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта

18 марта новый вагон стартовал по маршруту Ростов-на-Дону — Москва. 19 марта поезд отправится из Москвы в Анапу. С 23 марта вагон будет курсировать теми же маршрутами один раз в пять дней, рассказала пресс-служба РЖД.

Одним из пассажиров обновленного поезда стал заместитель гендиректора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. Он рассказал, что вагон сделали на Тамбовском заводе, сообщил ТАСС.

© Фото пресс-службы РЖД
© Фото пресс-службы РЖД
© Фото пресс-службы РЖД
© Фото пресс-службы РЖД

В модернизированном вагоне каждый пассажир сможет организовать личное пространство за счет перегородок и шторок. Внутри установлены диваны с подголовниками, освещение, розетки, USB-порты. Обивочные ткани изготовили из износостойких пожаробезопасных материалов.

В коридоре установили фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения. В туалете появился душ, пеленальный столик, дозатор для мыла и бумажных полотенец, фен для рук.

Как сообщали Юга.ру, летом 2018 года стало известно, что дочка РЖД — Федеральная пассажирская компания планирует создать лоукостер — новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет» со старыми вагонами. Позже появилась информация о том, что РЖД рассматривает идею создать места капсульного типа вместо плацкартных полок.

Железная дорога Поезда РЖД Транспорт
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