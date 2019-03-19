Поезд с новым вагоном связал Москву с Ростовом и Анапой

Поезд с обновленным плацкартным вагоном отправился из Ростова-на-Дону в Москву 18 марта

18 марта новый вагон стартовал по маршруту Ростов-на-Дону — Москва. 19 марта поезд отправится из Москвы в Анапу. С 23 марта вагон будет курсировать теми же маршрутами один раз в пять дней, рассказала пресс-служба РЖД.

Одним из пассажиров обновленного поезда стал заместитель гендиректора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. Он рассказал, что вагон сделали на Тамбовском заводе, сообщил ТАСС.