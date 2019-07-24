В России в поездах разрешили перевозить енотов, лягушек и ежей

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РЖД с июля расширили перечень животных, которых можно провести в поездах без сопровождения владельцев

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В новый список попали еноты, ежи, игуаны и лягушки, пишет RT. Федеральная пассажирская компания заявила, что компания пошла навстречу пожеланиям клиентов и включила в список мелких грызунов, хищников (енотов, норок), а также мелких неядовитых земноводных и пресмыкающихся.

При этом поилка и кормушка должны крепиться к дверце клетки, пишет РИА «Новости».

Полный перечень животных опубликован на сайте РЖД.

Железная дорога Животные Поезда РЖД
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