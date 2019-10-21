В Мостовском районе туристка упала с водопада, делая селфи

В Мостовском районе 20 октября помогли 37-летней женщине, которая упала с водопада

Жительница Гулькевичи с семьей отдыхала в районе поселка Никитино. Она забралась на вершину водопада, чтобы сделать селфи, но поскользнулась и упала с обрыва в 5 метров. Ее родственники вызвали спасателей.

Женщина получила травмы. Специалистам пришлось нести пострадавшую на носилках по труднодоступному рельефу около 1,5 км. Затем женщину передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».