В Мостовском районе туристка упала с водопада, делая селфи
В Мостовском районе 20 октября помогли 37-летней женщине, которая упала с водопада
Жительница Гулькевичи с семьей отдыхала в районе поселка Никитино. Она забралась на вершину водопада, чтобы сделать селфи, но поскользнулась и упала с обрыва в 5 метров. Ее родственники вызвали спасателей.
Женщина получила травмы. Специалистам пришлось нести пострадавшую на носилках по труднодоступному рельефу около 1,5 км. Затем женщину передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Юга.ру писали и о других несчастных случаях с туристами в горах. Например, в июне прошлого года в Сочи спасатели помогли мужчине, который упалс Ореховского водопада. В августе 2019 года на курорте туристка из Ростова упала на тропе к водопаду и повредила руку. А в Новороссийске в октябре спасли мужчину, который сорвался с обрыва на горе Колдун.
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