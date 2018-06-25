В горах Сочи мужчина упал со скалы в водопад

В Сочи спасатели помогли мужчине, который пострадал в результате падения с Ореховского водопада

По данным пресс-службы ЮРПСО МЧС России, вечером 24 июня очевидцы сообщили в Южный спасательный отряд МЧС, что у подножья водопада лежит мужчина, которому требуется помощь врачей. Люди вытащили его из холодной воды на берег.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего спасатели отнесли мужчину на носилках наверх к спецмашине, которая отвезла его в больницу.

Пострадавшим оказался 31-летний житель Сочи. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы, а также переохлаждение. Предположительно, мужчина упал со скалы возле водопада и некоторое время пробыл в холодной воде, пока его не заметили очевидцы.