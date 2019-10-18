18 октября Кирилл Погребняк подарил школе-интернату деревья, которые вырастил сам

8-летний школьник выращивает деревья и дарит их друзьям, родственникам и знакомым.

Кирилл учится во втором классе казачьей школы села Ванновского Тбилисского района. Уже второй год, как они вместе с мамой выращивают деревья.

На этот раз Кирилл подарил 10 кленов, 1 иву и 6 гибискусов школе-интернату. Саженцы высадили вместе одноклассники Кирилла и другие учащиеся школы.