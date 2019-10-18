Школьник из Тбилисского района подарил 11 деревьев школе-интернату

Краснодарский край

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18 октября Кирилл Погребняк подарил школе-интернату деревья, которые вырастил сам

8-летний школьник выращивает деревья и дарит их друзьям, родственникам и знакомым.

Кирилл учится во втором классе казачьей школы села Ванновского Тбилисского района. Уже второй год, как они вместе с мамой выращивают деревья.

На этот раз Кирилл подарил 10 кленов, 1 иву и 6 гибискусов школе-интернату. Саженцы высадили вместе одноклассники Кирилла и другие учащиеся школы.

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Всего на счету Кирилла Погребняка более 50 саженцев, которые он подарил родному селу. Выращенные им деревья украшают территорию школы и детского сада, кроме того, по его инициативе в прошлом году заложили Аллею Победы.

Интересуют Кирилла и редкие растения. Сейчас он выращивает банан и ленкоранскую акацию. Но это не единственное его увлечение. Он ежедневно посещает тренировки по плаванию и уже имеет награды. Кирилл мечтает стать полицейским.

Юга.ру писали о том, что в начале октября на хуторе Терско-Каламбетском Тбилисского района ввели в эксплуатацию вторую очередь питомника декоративных растений.

Образование Тбилисский район Школа Школьники

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