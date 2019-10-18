Школьник из Тбилисского района подарил 11 деревьев школе-интернату
18 октября Кирилл Погребняк подарил школе-интернату деревья, которые вырастил сам
8-летний школьник выращивает деревья и дарит их друзьям, родственникам и знакомым.
Кирилл учится во втором классе казачьей школы села Ванновского Тбилисского района. Уже второй год, как они вместе с мамой выращивают деревья.
На этот раз Кирилл подарил 10 кленов, 1 иву и 6 гибискусов школе-интернату. Саженцы высадили вместе одноклассники Кирилла и другие учащиеся школы.
Читайте также:
Всего на счету Кирилла Погребняка более 50 саженцев, которые он подарил родному селу. Выращенные им деревья украшают территорию школы и детского сада, кроме того, по его инициативе в прошлом году заложили Аллею Победы.
Интересуют Кирилла и редкие растения. Сейчас он выращивает банан и ленкоранскую акацию. Но это не единственное его увлечение. Он ежедневно посещает тренировки по плаванию и уже имеет награды. Кирилл мечтает стать полицейским.
Юга.ру писали о том, что в начале октября на хуторе Терско-Каламбетском Тбилисского района ввели в эксплуатацию вторую очередь питомника декоративных растений.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.