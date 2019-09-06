В Тбилисской после реконструкции открыли парк
В станице Тбилисской 6 сентября состоялось торжественное открытие реконструированного парка 30-летия Победы
Работы в парке на улице Красной проводились в преддверии 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Там уложили тротуарную плитку, установили лавочки, урны, современное освещение.
На торжественном открытии жителей станицы поздравили глава Тбилисского района Евгений Ильин и глава Тбилисского сельского поселения Алексей Стойкин. Для гостей праздника организовали развлекательную программу, а на футбольном поле прошел матч.
Евгений Ильин отметил, что завершен только первый этап реконструкции, работы по благоустройству будут продолжены и далее.
«В течении нескольких месяцев в парке проводились работы по благоустройству, и он заметно преобразился. Очень символично, что реконструкция парка 30-летия Победы была проведена в преддверии 75-летия Великой Победы. Проведенные работы — это только первый этап. Мы намерены и дальше улучшать этот островок отдыха», — сказал глава района.
В рамках праздника состоялась церемония награждения. Квартальные, юбиляры семейной жизни, владельцы домов образцового содержания получили медали «85 лет Тбилисскому району», благодарности и подарки.
Сейчас в Тбилисском районе в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» проводится реконструкция еще двух парков — в станице Ловлинской и в хуторе Северокубанском. В прошлом году по этой программе в Тбилисской был отремонтирован парк имени сотника Андрея Гречишкина, отметили в пресс-службе администрации района.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.