В Тбилисской после реконструкции открыли парк

Краснодарский край

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В станице Тбилисской 6 сентября состоялось торжественное открытие реконструированного парка 30-летия Победы

Работы в парке на улице Красной проводились в преддверии 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Там уложили тротуарную плитку, установили лавочки, урны, современное освещение.

На торжественном открытии жителей станицы поздравили глава Тбилисского района Евгений Ильин и глава Тбилисского сельского поселения Алексей Стойкин. Для гостей праздника организовали развлекательную программу, а на футбольном поле прошел матч.

Евгений Ильин отметил, что завершен только первый этап реконструкции, работы по благоустройству будут продолжены и далее.

«В течении нескольких месяцев в парке проводились работы по благоустройству, и он заметно преобразился. Очень символично, что реконструкция парка 30-летия Победы была проведена в преддверии 75-летия Великой Победы. Проведенные работы — это только первый этап. Мы намерены и дальше улучшать этот островок отдыха», — сказал глава района.

В рамках праздника состоялась церемония награждения. Квартальные, юбиляры семейной жизни, владельцы домов образцового содержания получили медали «85 лет Тбилисскому району», благодарности и подарки.

Сейчас в Тбилисском районе в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» проводится реконструкция еще двух парков — в станице Ловлинской и в хуторе Северокубанском. В прошлом году по этой программе в Тбилисской был отремонтирован парк имени сотника Андрея Гречишкина, отметили в пресс-службе администрации района.

Благоустройство Парки Тбилисский район

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