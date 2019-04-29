Первоклассник из Тбилисского района вырастил саженцы ивы для акции «Лес Победы»

Краснодарский край

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Школьник из села Ванновского Тбилисского района Кирилл Погребняк вырастил саженцы декоративной ивы матсуданы для общероссийской акции «Лес Победы»

Ученик 1 «А» класса казачьей школы № 4 Кирилл Погребняк вместе со своими одноклассниками высадил аллею из 13 деревьев, все они именные. Каждое дерево названо в честь прославленных односельчан, сообщили 29 апреля в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Одному из деревьев мальчик дал имя своего родственника, героя Великой Отечественной войны Ильи Сыроватко, который не вернулся домой и числится пропавшим без вести.

Кирилл Погребняк рассказал, что участвует в акции «Лес Победы» уже третий год.

«Первый раз с мамой мы подарили всего несколько саженцев одной из организаций нашего района. Черенкуем и выращиваем их мы сами. Это очень увлекательный процесс», — поделился мальчик.

Он пообещал продолжить выращивать деревья ко Дню Победы и дарить их организациям Тбилисского района для продолжения акции.

Акция «Лес Победы» началась к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. Ее цель в том, чтобы высадить именные деревья в честь каждого из погибших, пропавших без вести, умерших от ран и в концлагерях.

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