Первоклассник из Тбилисского района вырастил саженцы ивы для акции «Лес Победы»

Ученик 1 «А» класса казачьей школы № 4 Кирилл Погребняк вместе со своими одноклассниками высадил аллею из 13 деревьев, все они именные. Каждое дерево названо в честь прославленных односельчан, сообщили 29 апреля в пресс-службе администрации Тбилисского района.

Одному из деревьев мальчик дал имя своего родственника, героя Великой Отечественной войны Ильи Сыроватко, который не вернулся домой и числится пропавшим без вести.

Кирилл Погребняк рассказал, что участвует в акции «Лес Победы» уже третий год.

«Первый раз с мамой мы подарили всего несколько саженцев одной из организаций нашего района. Черенкуем и выращиваем их мы сами. Это очень увлекательный процесс», — поделился мальчик.

Он пообещал продолжить выращивать деревья ко Дню Победы и дарить их организациям Тбилисского района для продолжения акции.