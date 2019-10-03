В Тбилисском районе открыли вторую очередь питомника декоративных растений
В сентябре на хуторе Терско-Каламбетском Тбилисского района ввели в эксплуатацию второй очереди питомника, где выращивают декоративные растения
Администрация Марьинского сельского поселения и ООО «Зеленый капитал» в мае подписали соглашение о реализации проекта на муниципальном инвестиционном форуме «Тбилисская-2019». Объем инвестиций составил более 10 млн рублей. 2 октября объект посетил глава Тбилисского района Евгений Ильин.
Теплицы, кирпичный завод, питомник, арт-проект:
В питомнике на площади 40 га выращивают 30 видов кустарников и деревьев. В коллекции — тюльпановые деревья, можжевельник, ель, пихта, туи и другие растения.
Продукцию питомника поставляют не только в Краснодарский край, но и в другие регионы России. Недавно посадочный материал начали покупать и за рубежом.
За счет инвестпроекта создали пять рабочих мест, сообщили в пресс-службе Тбилисского района. Также сейчас инвестор строит хозяйственный блок, где разместится рабочий персонал, техника и пункт охраны.
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