Как Тбилисский район отпраздновал 85-летие

10 августа в Тбилисском районе отметили двойной праздник — День района и праздник урожая. Журналисты портала Юга.ру отправились на место событий и своими глазами увидели, как это было.

Тбилисский район был основан в декабре 1934 года. Сейчас в нем живут около 50 тыс. человек, около половины из которых — в станице Тбилисской. Станицу в 1802 году основали переселившиеся сюда екатеринославские казаки из Линейного казачьего войска и изначально назвали Тифлисской в честь своего родного полка. В 1936 году станица была переименована в Тбилисскую.

С раннего утра в центре станицы начались народные гуляния. На площадке районного Дома культуры прошел II этап Спартакиады «Спорт против наркотиков» и тематическая выставка «Готов к труду и обороне». На улице Первомайской открылась ярмарка «Дары земли кубанской», выставка мастеров «Тбилисский Арбат» и литературный вернисаж. Там же, прямо перед районной администрацией прошла праздничная лотерея с сельскохозяйственными призами, главным из которых стал живой баран.

Что нового в районе в 2019 году?



Дети

Из местного бюджета выделили больше 2 млн рублей, чтобы заменить отопление, канализацию и водоснабжение в детском саду № 8 «Солнышко». В детском саду «Светлячок» отремонтировали отопление. В детском саду № 14 «Ласточка» завершается строительство пристройки на 60 мест. В апреле 2019 года школа № 8 получила новый автобус.

Специальную программу подготовили для детей. Утром на спортплощадке в парке Семыкина начались футбольные баталии открытого турнира Тбилисского сельского поселения среди юношей. После обеда на площади перед районным ДК стартовала праздничная детская программа, а в соседнем сквере заработала игровая площадка с аниматорами. Далее в рамках проекта «Молодежный Арбат» открылось несколько тематических площадок, на которых можно было поиграть и в мини-футбол, и в компьютерные игры. Также перед ребятами выступила местная рок-группа.

Что нового в районе в 2019 году?



Спорт

В школе № 1, где никогда не было нормального спортзала, в этом году открылся целый спортивный комплекс. В хуторе Марьинском начала работать спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута. В этом году такая же площадка появится в станице Алексее-Тенгинской, а в следующем году — в хуторе Песчаном. Их профинансируют за счет краевого и районного бюджетов. В 2020 году в Тбилисском районе планируют построить центр спортивных единоборств.

Ближе к вечеру задымились огни казачьих куреней, организованных каждой станицей, хутором и сельским поселением Тбилисского района. Гости праздника не просто могли прикоснуться к казачьему быту, воссозданному в миниатюре, но и лично попробовать богатые кубанские дары от гостеприимных селян и сфотографироваться в специальных фотозонах.

Торжественная часть праздника началась с парада передовиков производства, победителей жатвы-2019. Тбилисский район подтвердил статус одного из самых успешных муниципальных образований Кубани — местные хлеборобы собрали более 250 тыс. тонн зерна, показав высокую урожайность 72,6 центнера с гектара. Несколько тысяч жителей и гостей района, собравшихся перед сценой, установленной в самом центре Тбилисской, лично приветствовал глава района Евгений Ильин:

Евгений Ильин глава Тбилисского района

— Я горжусь тем, что родился в Тбилисском районе, и сделаю все, чтобы он становился еще краше и благополучней. История района — это история каждого из нас. Наши земляки — такие как Андрей Гречикин, Людмила Беспалова, Михаил Шкабардня и другие герои — сделали Тбилисский район известным во всей стране. Я верю в счастливое будущее Тбилисского района, вместе с вами мы будем создавать его уже сегодня. Благодаря каждому из вас в районе происходят позитивные перемены. Пусть сегодняшний праздник надолго запомнится всем его участникам. Желаю вам хорошего вечера и ярких впечатлений. Пусть в каждой семье царят мир и счастье. С днем Тбилисского района!

В День района на главную сцену станицы поднимались выдающиеся земляки, чей труд на протяжении многих лет прославлял их родной край. Юбилейной медалью «85 лет Тбилисскому району» наградили бывших руководителей района и уважаемых жителей: водителя, педагога, электромонтера, фермера, полицейского, технолога пищевого производства. Жители Тбилисского района самых разных профессий получили также медаль «За заслуги». Звание почетного гражданина района получил участник Великой Отечественной войны Николай Харьянов.

Что нового в районе в 2019 году?



Здравоохранение

В начале 2019 года в больнице Ванновского сельского поселения открыли кабинет компьютерной томографии. Сейчас завершается строительство амбулатории врача общей практики в станице Нововладимировской.

Наградами отметили представителей практически всех профессий, которые только можно встретить в Тбилисском районе. Почетные грамоты и благодарность от Евгения Ильина получили бухгалтеры и педагоги, финансисты и электросварщики, инженеры и юристы, подсобные рабочие и врачи, монтажники и работники культуры.

Что нового в районе в 2019 году?



Инвестиции

В 2019 году Тбилисский район заключил 28 инвестпроектов на общую сумму 1 млрд рублей. В число проектов вошли реконструкция ТЭЦ, строительство шоколадной фабрики и обновление машинно-тракторного парка ЗАО им. Шевченко. Реализация проектов позволит создать дополнительно 234 рабочих места.



Дороги

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году отремонтировали более 60 км гравийных и 4 км асфальтобетонных дорог. Ремонтные работы продолжаются.

Всех, кто поднимался на сцену, ждали не только дипломы, почетные грамоты и цветы, но и искренние аплодисменты и слова признания тысяч земляков, собравшихся перед сценой.

Работник одного из крупнейших сельхозпредприятий района Геннадий Гнездилов стал одним из тех, кого отметили в этот день благодарностью от главы района. Геннадий Гнездилов, начальник участка по изготовлению кормосмеси ООО «Центр Соя»: — Большое спасибо за эту награду. Очень приятно, что отметили сегодня здесь, на сцене, перед всем районом. Отличный праздник сегодня получился, эмоции самые положительные. Желаю удачи и процветания нашему району!