Женщина на легковушке врезалась в забор в Краснодаре
В центре Краснодара 16 октября после столкновения двух машин одна из них врезалась в забор
ДТП произошло в 9:30 на пересечении улиц Костылева и Кузнечной. Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что 51-летняя местная жительница ехала на машине Renault по улице Кузнечной от Седина. На перекрестке с улицей Костылева она проехала на запрещающий сигнал светофора.
В это время по Костылева в сторону Северной на автомобиле Toyota двигался 43-летний житель станицы Полтавской. Легковушки столкнулись. От удара автомобиль женщины вылетел на тротуар и наехал на забор. В результате ДТП никто не пострадал.
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Юга.ру ранее писали о случаях, когда машины врезались в дома. Так, в станице Каневской утром 5 июля 2018 года вахтовый автобус после столкновения с легковушкой врезался сначала в угол частного дома, а затем въехал в соседний двор. Спустя несколько месяцев в Анапе микроавтобус врезался в жилой дом. Тогда пострадали три человека. А в Майкопе 22 сентября 35-летняя местная жительница не справилась с управлением автомобилем и влетела в угловой дом.
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