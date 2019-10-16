Женщина на легковушке врезалась в забор в Краснодаре

В центре Краснодара 16 октября после столкновения двух машин одна из них врезалась в забор

ДТП произошло в 9:30 на пересечении улиц Костылева и Кузнечной. Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что 51-летняя местная жительница ехала на машине Renault по улице Кузнечной от Седина. На перекрестке с улицей Костылева она проехала на запрещающий сигнал светофора.

В это время по Костылева в сторону Северной на автомобиле Toyota двигался 43-летний житель станицы Полтавской. Легковушки столкнулись. От удара автомобиль женщины вылетел на тротуар и наехал на забор. В результате ДТП никто не пострадал.