В Каневском районе вахтовый автобус врезался в дом

Краснодарский край

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В станице Каневской утром 5 июля произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля

По словам очевидцев, вахтовый автобус Каневского мясоптицекомбината ехал по улице Славянской. Ему не уступила дорогу женщина за рулем ВАЗ-2115. После столкновения автобус врезался в забор, угол частного дома и въехал в соседний двор. Автомобиль протаранил мусорные контейнеры.

По данным источника газеты «Каневские зори», в автобусе были четыре пассажира, пострадала одна женщина. Водителя ВАЗа тоже доставили в больницу.

ДТП Каневской район
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