В Майкопе женщина на автомобиле врезалась в дом и пробила его стену

Адыгея

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В Майкопе 22 сентября 35-летняя местная жительница не справилась с управлением автомобилем и врезалась в угловой дом

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ДТП произошло около 1:00 на пересечении улиц Пролетарской и Восточной, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

По словам собеседника, женщина за рулем автомобиля Opel Astra пробила стену дома. Во время ДТП пассажиров в машине не было. В результате аварии погибших нет. По факту происшествия проводят проверку. Установлено, что женщина имеет водительский стаж. 

Юга.ру ранее писали о случаях, когда машины врезались в здания. Так, в станице Каневской утром 5 июля 2018 года вахтовый автобус после столкновения с легковушкой врезался сначала в угол частного дома, а затем въехал в соседний двор. Спустя несколько месяцев в Анапе микроавтобус врезался в жилой дом. Тогда пострадали три человека. А в декабре в Сочи автомобиль влетел в стену дома и повредил газовую трубу.

ДТП Майкоп

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