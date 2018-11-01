В Анапе после ДТП микроавтобус врезался в дом
В Анапе после ДТП 31 октября микроавтобус врезался в жилой дом, пострадали трое человек
Авария произошла около 16:00 на улице Самбурова. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Chevrolet на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу микроавтобусу Volkswagen под управлением 31-летней девушки. От удара минивэн врезался в жилой дом.
В результате ДТП госпитализировали водителя Volkswagen, а также 56-летнего и 53-летнюю пассажиров.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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