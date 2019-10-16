Пьяный уроженец Чечни устроил стрельбу в баре Севастополя

Чечня, Крым

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В Севастополе в октябре задержали мужчину, который выстрелил в посетителя бара

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Ночью 14 октября в дежурную часть обратилась 37-летняя жительница Севастополя. Она рассказала, что услышала в одном из баров звуки, похожие на выстрелы.

Прибывшие на место полицейские задержали пьяного 33-летнего мужчину. Выяснилось, что он поссорился в баре с 28-летним молодым человеком и несколько раз выстрелил в него из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали, а оружие изъяли.

Против стрелявшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему грозит лишение свободы на два года, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что задержанным оказался уроженец Чечни, который приехал в Крым на заработки.

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Как сообщали Юга.ру, в Чечне в 2016 году закрылись все 14 магазинов, торговавшие алкоголем. Поводом для этого стало ДТП с восемью погибшими, которое произошло под Грозным 28 ноября по вине нетрезвого водителя. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что в республике не планируют запрещать продажу алкоголя.

Алкоголь Оружие Полиция Севастополь Стрельба

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