Пьяный уроженец Чечни устроил стрельбу в баре Севастополя

В Севастополе в октябре задержали мужчину, который выстрелил в посетителя бара

Ночью 14 октября в дежурную часть обратилась 37-летняя жительница Севастополя. Она рассказала, что услышала в одном из баров звуки, похожие на выстрелы.

Прибывшие на место полицейские задержали пьяного 33-летнего мужчину. Выяснилось, что он поссорился в баре с 28-летним молодым человеком и несколько раз выстрелил в него из травматического оружия. Пострадавшего госпитализировали, а оружие изъяли.

Против стрелявшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему грозит лишение свободы на два года, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что задержанным оказался уроженец Чечни, который приехал в Крым на заработки.