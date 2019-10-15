На Кубани молодой водитель без прав врезался в дерево

Два человека пострадали 14 октября в ДТП в Павловском районе, где машина врезалась в дерево

Авария произошла около 1:00 на подъезде к станице Старолеушковской. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Lada Priora превысил скорость, съехал в дороги и врезался в дерево.

Молодого человека и его 24-летнего пассажира госпитализировали с травмами. Выяснилось, что ранее водителя лишили прав за езду в состоянии опьянения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.