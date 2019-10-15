На Кубани молодой водитель без прав врезался в дерево

Краснодарский край

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Два человека пострадали 14 октября в ДТП в Павловском районе, где машина врезалась в дерево

Авария произошла около 1:00 на подъезде к станице Старолеушковской. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Lada Priora превысил скорость, съехал в дороги и врезался в дерево.

Молодого человека и его 24-летнего пассажира госпитализировали с травмами. Выяснилось, что ранее водителя лишили прав за езду в состоянии опьянения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Накануне в Ростове-на-Дону автобус резался в остановку на улице Королева около рынка «Шайба». Под колеса попали два подростка, а водитель скрылся с места аварии.

Кроме того, 13 октября в ДТП с перевернутой машиной под Горячим Ключом пострадали четыре человека. Еще двое погибли и четверо пострадали в аварии в Славянском районе.

ДТП Павловский район

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