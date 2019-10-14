В Ростове автобус врезался в остановку. Пострадали двое детей

Авария произошла на проспекте Королева около рынка «Шайба». На видео, опубликованном в ютуб-канале «1rnd.ru — Первый Ростовский» , очевидец рассказал, что под машиной оказались двое парней, одному из них автобус переехал ноги.

ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения Ростова-на-Дону сообщило, что в результате аварии пострадали два 13-летних подростка. У одного из них открытый перелом бедра, у другого сочетанная травма — повреждение сразу нескольких отдельных участков тела.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что за помощью обратился один 10-летний ребенок. По данным ведомства, водитель не справился с управлением.