В Ростове автобус врезался в остановку. Пострадали двое детей
В Ростове 14 октября в остановку общественного транспорта врезался автобус маршрута № 44
Авария произошла на проспекте Королева около рынка «Шайба». На видео, опубликованном в ютуб-канале «1rnd.ru — Первый Ростовский», очевидец рассказал, что под машиной оказались двое парней, одному из них автобус переехал ноги.
ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения Ростова-на-Дону сообщило, что в результате аварии пострадали два 13-летних подростка. У одного из них открытый перелом бедра, у другого сочетанная травма — повреждение сразу нескольких отдельных участков тела.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что за помощью обратился один 10-летний ребенок. По данным ведомства, водитель не справился с управлением.
Напомним, в феврале 2018 года в Ростове в результате тройного ДТП машина врезалась в остановку. Тогда серьезные травмы получил мужчина, который ожидал транспорт.
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