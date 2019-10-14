Четыре человека пострадали в ДТП с перевернутой машиной под Горячим Ключом

Авария случилась в 12:50 на трассе станица Саратовская — Горячий Ключ. По предварительным данным, 24-летняя водитель автомобиля ВАЗ-11194 ехала со стороны Горячего Ключа, превысила скорость и не справилась с управлением. После этого машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП в больницу доставили водителя и троих пассажиров — 27-летнего мужчину и двоих детей в возрасте от года до трех лет, которые находились в специальных креслах. Обстоятельства аварии устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще одно серьезное ДТП произошло 13 октября в Славянском районе. Там два человека погибли и четверо пострадали, в том числе двое детей.