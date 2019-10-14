В Ростове ищут водителя автобуса, который сбил людей на остановке и скрылся с места ДТП
Водитель рейсового автобуса, попавшего в ДТП в Ростове-на-Дону, скрылся с места аварии
Автобус № 44 врезался в остановку на улице Королева около рынка «Шайба» днем 14 октября. Под него попали двое подростков, один получил открытый перелом бедра, другой — повреждение сразу нескольких участков тела.
В полиции сообщили, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.
Выяснилось, что водитель транспорта скрылся с места ДТП. Сейчас его ищет полиция, передает 161.ru.
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