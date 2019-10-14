Два человека погибли и четверо пострадали в лобовом ДТП на Кубани
В Славянском районе 13 октября произошло ДТП, в котором двое погибли и четверо пострадали, в том числе двое детей
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Авария случилась на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск около 15:50. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Kia под управлением 31-летнего мужчины.
В результате аварии на месте погиб водитель Toyota и его 37-летняя пассажирка. В больницу с различными травмами доставили водителя второй машины, его 30-летнюю пассажирку, а также восьмилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика.
По факту аварии полицейские проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Еще одна авария с погибшим произошла 11 октября в Лазаревском районе Сочи. На месте от полученных травм умер мужчина, еще четыре человека пострадали.
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