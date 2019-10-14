Два человека погибли и четверо пострадали в лобовом ДТП на Кубани

В Славянском районе 13 октября произошло ДТП, в котором двое погибли и четверо пострадали, в том числе двое детей

Авария случилась на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск около 15:50. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Kia под управлением 31-летнего мужчины.

В результате аварии на месте погиб водитель Toyota и его 37-летняя пассажирка. В больницу с различными травмами доставили водителя второй машины, его 30-летнюю пассажирку, а также восьмилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика.

По факту аварии полицейские проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.