Два человека погибли и четверо пострадали в лобовом ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Славянском районе 13 октября произошло ДТП, в котором двое погибли и четверо пострадали, в том числе двое детей

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Авария случилась на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск около 15:50. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Kia под управлением 31-летнего мужчины.

В результате аварии на месте погиб водитель Toyota и его 37-летняя пассажирка. В больницу с различными травмами доставили водителя второй машины, его 30-летнюю пассажирку, а также восьмилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика.

По факту аварии полицейские проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще одна авария с погибшим произошла 11 октября в Лазаревском районе Сочи. На месте от полученных травм умер мужчина, еще четыре человека пострадали.

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