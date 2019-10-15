Провалившуюся в ливневку собаку спасли в Новороссийске
В Новороссийске 14 октября спасатели помогли собаке, которая провалилась в ливневку
К спасателям обратились местные жители, которые рассказали, что на улице Херсонской в ливневом коллекторе лежит собака. Специалисты приехалина место и увидели, что животное не может самостоятельно передвигаться. Они достали собаку из ливневки. Оказалось, что повреждены лапы.
«Может сбила машина, а может что то другое произошло», — написал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.
Местные жители отвезли животное в ветлечебницу.
Юга.ру писали и о других случаях спасения животных. Так, спасатели из крымской Алушты 3 июля 2018 года помогли собаке выбраться из вентиляционной ямы. Через несколько дней в Северной Осетии спасли застрявшего между двумя зданиями щенка. А в Новороссийске 22 июня 2019 года спасатели вытащили из колодца двух котят.
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