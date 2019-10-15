Провалившуюся в ливневку собаку спасли в Новороссийске

В Новороссийске 14 октября спасатели помогли собаке, которая провалилась в ливневку

К спасателям обратились местные жители, которые рассказали, что на улице Херсонской в ливневом коллекторе лежит собака. Специалисты приехалина место и увидели, что животное не может самостоятельно передвигаться. Они достали собаку из ливневки. Оказалось, что повреждены лапы.

«Может сбила машина, а может что то другое произошло», — написал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Местные жители отвезли животное в ветлечебницу.