В Северной Осетии спасли застрявшего между двумя зданиями щенка

Сотрудники МЧС из Северной Осетии 16 июля помогли выбраться щенку, который провалился в расщелину между зданиями

В Службу спасения 16 июля позвонили и рассказали, что в расщелину между зданиями попала собака. Она не могла самостоятельно выбраться. На место происшествия выехали четыре спасателя и кинолог. Они установили, что животное находится между стенами автовокзала и коммерческого ларька на глубине около 1,5 метров. Для спасения щенка вызвали дополнительный отряд специалистов.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента отодвигали ларек по сантиметру и ставили подкладки. На щенка накинули лассо, но достать животное удалось только со второй попытки.

Во время спасательной операции щенок не пострадал. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.