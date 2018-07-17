В Северной Осетии спасли застрявшего между двумя зданиями щенка
Сотрудники МЧС из Северной Осетии 16 июля помогли выбраться щенку, который провалился в расщелину между зданиями
В Службу спасения 16 июля позвонили и рассказали, что в расщелину между зданиями попала собака. Она не могла самостоятельно выбраться. На место происшествия выехали четыре спасателя и кинолог. Они установили, что животное находится между стенами автовокзала и коммерческого ларька на глубине около 1,5 метров. Для спасения щенка вызвали дополнительный отряд специалистов.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента отодвигали ларек по сантиметру и ставили подкладки. На щенка накинули лассо, но достать животное удалось только со второй попытки.
Во время спасательной операции щенок не пострадал. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
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