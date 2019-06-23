Двух котят вытащили спасатели из колодца в Новороссийске

В Новороссийске 22 июня спасатели вытащили из колодца двух котят

Об этом в своем инстаграме написал начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров. Это случилось на улице Герцена.

К спасателям обратилась женщина и рассказала, что неизвестные бросили котят в колодец специально.

Одеров отметил, что пока доставали котят, рядом находилась кошка. Она шипела на спасателей.

«После того как спасатели достали котят при помощи "удавки", один убежал вместе с кошкой. Второго к себе забрала заявительница», — добавил начальник службы спасения.