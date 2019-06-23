Двух котят вытащили спасатели из колодца в Новороссийске

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске 22 июня спасатели вытащили из колодца двух котят

Читайте также:

Об этом в своем инстаграме написал начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров. Это случилось на улице Герцена.

К спасателям обратилась женщина и рассказала, что неизвестные бросили котят в колодец специально.

Одеров отметил, что пока доставали котят, рядом находилась кошка. Она шипела на спасателей.

«После того как спасатели достали котят при помощи "удавки", один убежал вместе с кошкой. Второго к себе забрала заявительница», — добавил начальник службы спасения.

Как сообщали Юга.ру, на окраине Лабинска 20 июня спасатели достали из колодца трехмесячного жеребенка.

Животные Новороссийск
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Двух котят вытащили спасатели из колодца в Новороссийске
Студию «Ералаш» хотят открыть в Крыму
Двух пьяных дебоширов сняли с самолета Ростов — Москва
Мэр Магаса пообещал забрать трех медведей, запертых в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области
Четырех мужчин задержали по подозрению в нападении на полицейских, охранявших пациента в больнице
На центральном пляже Геленджика утонул пенсионер

Лента новостей

В Анапе детям продлили запрет на купание в море

Статьи Партнерский

Пять способов сделать свою дачу местом, где хочется бывать чаще

Полезные советы для летнего сезона

Статьи

Восемь самых красивых мест для отдыха с палаткой в Крыму

Курорты Юга.ру нашли повод отправиться на отдых «дикарями»

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале