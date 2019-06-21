Спасатели вытащили жеребенка из заброшенного колодца в Лабинске

Краснодарский край

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На окраине Лабинска 20 июня спасатели достали из колодца трехмесячного жеребенка

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К спасателям обратился местный житель. Он рассказал, что его жеребенок, пасшийся на поле, упал в заброшенный шестиметровый колодец. Ему об этом сообщили прохожие, которые увидели лошадь, скачущую вокруг сооружения. Они заглянули вглубь колодца и увидели на дне животное, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Один из спасателей опустился в колодец в дыхательном аппарате с помощью веревочной лестницы и альпинистского снаряжения. Он обвязал жеребенка стропами. Затем его вытащили на поверхность. Животное не пострадало.

Как сообщали Юга.ру, в мае в Ростовской области из дома вызволили запертого медвежонка, который был без еды и воды.

Животные Кубань-СПАС Лабинский район
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