Спасатели вытащили жеребенка из заброшенного колодца в Лабинске

К спасателям обратился местный житель. Он рассказал, что его жеребенок, пасшийся на поле, упал в заброшенный шестиметровый колодец. Ему об этом сообщили прохожие, которые увидели лошадь, скачущую вокруг сооружения. Они заглянули вглубь колодца и увидели на дне животное, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Один из спасателей опустился в колодец в дыхательном аппарате с помощью веревочной лестницы и альпинистского снаряжения. Он обвязал жеребенка стропами. Затем его вытащили на поверхность. Животное не пострадало.