В Крыму спасли упавшую в трехметровую яму собаку
Крым Оксана Васильченко
Спасатели из Алушты вечером 3 июля помогли собаке выбраться из вентиляционной ямы
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Животное оказалось в вентиляционной яме в районе улицы Красноармейской. Глубина составляла 3 метра. Животное просидело там более двух часов, пока не приехали спасатели.
Специалисты подцепили пса ловчей петлей под лапы и вытащили из ямы. Они соблюдали все меры предосторожности. Собака при спасении не пострадала, но была сильно испугана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма.
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