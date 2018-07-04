В Крыму спасли упавшую в трехметровую яму собаку

Спасатели из Алушты вечером 3 июля помогли собаке выбраться из вентиляционной ямы

Животное оказалось в вентиляционной яме в районе улицы Красноармейской. Глубина составляла 3 метра. Животное просидело там более двух часов, пока не приехали спасатели.

Специалисты подцепили пса ловчей петлей под лапы и вытащили из ямы. Они соблюдали все меры предосторожности. Собака при спасении не пострадала, но была сильно испугана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма.