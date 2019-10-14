В Сочи на адвоката и полицейского завели дело за взятку в 3,5 млн рублей

Установлено, что в апреле 2019 года в отношении жителя Сочи организовали доследственную проверку по делу о мошенничестве. По версии следствия, мужчина обратился за юридической помощью к адвокату и сообщил ему обстоятельства проверки. Адвокат привлек к делу сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного УВД и предложил подозреваемому помочь избежать уголовной ответственности. За это юрист попросил 3,5 млн рублей. Мужчина сообщил об этом предложении в УФСБ России по Краснодарскому краю.

В июне в центре Сочи подозреваемый передал адвокату указанную сумму. На следующий день посредник отправился в Туапсинский район, встретился там с полицейским и передал ему деньги. После этого в дело вмешались оперативники ФСБ.

Адвокату предъявили обвинение, а сотрудник полиции стал подозреваемым в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Юриста заключили под стражу, сообщили 14 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По результатам служебной проверки, проведенной УМВД РФ по Сочи, сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел, прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Это уже не первый случай, когда адвокат становится фигурантом дела о получении взятки. Так, в Краснодаре в сентябре вынесли приговор сотруднику УФСБ Кубани и адвокату за мошенничество и получение взятки в 55 млн рублей. В Краснодаре адвокат краевой адвокатской палаты попал под следствие, пообещав клиенту содействие в спасении его от колонии.