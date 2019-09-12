В Краснодаре сотрудника ФСБ и адвоката осудили за получение взятки в 55 млн рублей

Что случилось? Старший следователь по особо важным делам УФСБ России по Краснодарскому краю договорился со своим знакомым адвокатом получить взятку у нескольких человек, против которых возбудили уголовное дело. Сообщники обещали подозреваемым сохранить квалификацию преступлений и получить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. При этом они угрожали изменить статью на более тяжкую, в случае отказа дать им деньги.

Как это происходило? Сотрудник ФСБ на предварительном следствии пригласил своего знакомого адвоката и предложил подозреваемому воспользоваться его услугами в качестве защитника. Тот согласился на условия, опасаясь переквалификации статьи на более тяжкую. После этого сотрудник ФСБ все-таки сохранил квалификацию и избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Позже сообщники узнали, что в полиции есть уголовное дело по факту преднамеренного банкротства завода, одним из руководителей которого ранее являлся их подозреваемый. Тогда они рассказали ему о возможности привлечения к уголовной ответственности по новому уголовному делу и предложили избежать преследования за деньги. При этом у них не было реальной возможности выполнить обещанное.

В мае 2016 года полицейские провели у подозреваемого обыски и допросы, после чего он согласился на условия сотрудника ФСБ и адвоката, опасаясь привлечения к ответственности.

Как об этом узнали? В конце октября 2017 года мужчина понял, что его обманули и обратился в ФСБ. После этого все его действия контролировали силовики, так как с ноября по декабрь сообщники продолжали требовать деньги. Позже их задержали.

Что решил суд? Сотрудника ФСБ обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст.30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере), а адвоката — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). Первому назначили наказание в виде лишения свободы на 14 лет в исправительной колонии строгого режима. Юриста приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на три года.

Кроме того, у сотрудника ФСБ конфисковали 55,5 млн рублей, что соответствует фактически полученной сумме в результате совершения преступления, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.