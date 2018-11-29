В Краснодаре осудили адвоката за посредничество во взятке в 400 тыс. рублей

Краснодарский край

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В Краснодаре суд признал адвоката виновным в посредничестве во взяточничестве

Суд установил, что к члену адвокатской палаты Краснодарского края Ирине Дегтяревой обратился мужчина, привлеченный к административной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Женщина предложила свою помощь, чтобы молодой человек избежал уголовной ответственности. При этом адвокат сообщила, что сумма взятки составляет 400 тыс. рублей.

Мужчина рассказал об этом правоохранительным органам. При передаче денег женщину задержали. Ее обвинили по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

Ленинский районный суд назначил Дегтяревой наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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