Против бывшего мирового судьи и адвоката возбудили уголовное дело о коррупции

Краснодарский край

Распечатать

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего мирового судьи Лазаревского района Сочи

По версии следствия, Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил гражданский иск и признал недействительной сделку по переуступке права по договору аренды земельного участка. Решение вступило в законную силу. После этого заявитель попросил знакомого адвоката помочь обжаловать это решение. 

Адвокат обратился к мировому судье, который сказал, что сможет договориться с должностными лицами об отмене решения за 2 млн рублей. Юрист договорился с адвокатом, что они назовут мужчине сумму в 3 млн рублей, а 1 млн возьмут себе. После этого адвокат еще на 500 тыс. рублей увеличил сумму взятки и сказал мужчине, что готов передать 3,5 млн рублей в суд. 

Читайте также:

В марте 2017 года мужчина заплатил адвокату деньги, из которых тот 2,7 млн рублей передал мировому судье. Дальнейшие действия обоих были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление, посредничество во взяточничеств). Следователи Краснодарского края также возбудили против адвоката уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. 

Читайте также:

Правоохранители устанавливают детали произошедшего, расследование уголовного дела продолжается. 

Деньги Коррупция Следственный комитет Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин предложил вернуть ГРУ
На Дону задержали партию просроченного мяса, предназначенного для школы-интерната
Модельное агентство Oldushka проведет в Сочи кастинг среди пожилых
В Ростове будут судить женщину, которая без ведома подруги продала ее квартиру
В Брюховецком районе на обновление дома культуры потратили 2 млн рублей
Адыгея выиграла конкурсы Минобрнауки РФ на 500 млн рублей

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как после 17 лет в очках и линзах я решилась на коррекцию зрения

Личный опыт фотографа Юга.ру

Статьи

В Геленджике начался фестиваль гуманной педагогики

Четыре принципа воспитания от Шалвы Амонашвили

Статьи

Курс по выживанию в дикой природе, открытие сезона в Приэльбрусье, йога-интенсив

Чем заняться в выходные 3-5 ноября, подборка Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале