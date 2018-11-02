Против бывшего мирового судьи и адвоката возбудили уголовное дело о коррупции

Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего мирового судьи Лазаревского района Сочи

По версии следствия, Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил гражданский иск и признал недействительной сделку по переуступке права по договору аренды земельного участка. Решение вступило в законную силу. После этого заявитель попросил знакомого адвоката помочь обжаловать это решение.

Адвокат обратился к мировому судье, который сказал, что сможет договориться с должностными лицами об отмене решения за 2 млн рублей. Юрист договорился с адвокатом, что они назовут мужчине сумму в 3 млн рублей, а 1 млн возьмут себе. После этого адвокат еще на 500 тыс. рублей увеличил сумму взятки и сказал мужчине, что готов передать 3,5 млн рублей в суд.

В марте 2017 года мужчина заплатил адвокату деньги, из которых тот 2,7 млн рублей передал мировому судье. Дальнейшие действия обоих были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление, посредничество во взяточничеств). Следователи Краснодарского края также возбудили против адвоката уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.