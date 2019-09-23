В Краснодаре адвоката-посредника поймали на взятке за обещание спасти от колонии в суде

В Краснодаре адвокат краевой адвокатской палаты попал под следствие, пообещав клиенту содействие в спасении его от колонии

Адвокат защищал мужчину, обвиняемого в мошенничестве. В июне он предложил подзащитному, что выступит посредником и передаст от него взятку за назначение ему наказания, не связанного с лишением свободы, при вынесении приговора. Сначала адвокат потребовал 1 млн 600 тыс. рублей, а через месяц — 2 млн 300 тыс. рублей. Мужчина в свою очередь сообщил об этом в правоохранительные органы.

14 августа адвокат получил часть суммы в размере 1 млн рублей, в тот же день сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли дальнейшие действия.

В отношении адвоката возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Обещание и предложение посредничества во взяточничестве в особо крупном размере). Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 23 сентября в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.