На Дону нашли древнее захоронение мужчины и женщины в деревянной колоде

В Азовском районе Ростовской области в октябре во время раскопок кургана нашли 25 древних захоронений

Раскопки проводили в междуречье Дона и Кагальника. Там находится более 400 курганов, значительную часть из них изучили.

Археологи исследовали насыпь высотой до 1 метра. Ученые установили, что там был небольшой могильник с несколькими погребениями, на месте которого в дальнейшем соорудили курган. Захоронения были ограждены рвом, который, по словам исследователей, для древних людей выступал своеобразной защитой от злых духов.

В центральном погребении нашли останки мужчины, датируемые II веком до н.э. Вокруг него находятся другие захоронения, в том числе женщины с ребенком и женщины, умершей, как считают исследователи, во время родов, сообщили в информационной службе Донского государственного технического университета.

Самое древнее погребение в курганной насыпи относят к V веку до н.э. Оно представляет собой захоронение двух взрослых людей.

«Это погребение устроено на площадке еще до образования кургана, оно находилось на уровне древнего горизонта. Тела, помещенные в сколоченную деревянную колоду, лежали на боку с подогнутыми ногами, лицом друг к другу», — рассказал заведующий отделом археологии Южного научного центра РАН, заведующий кафедрой археологии и истории культуры ДГТУ, доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.