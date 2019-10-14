На Дону нашли древнее захоронение мужчины и женщины в деревянной колоде
В Азовском районе Ростовской области в октябре во время раскопок кургана нашли 25 древних захоронений
Раскопки проводили в междуречье Дона и Кагальника. Там находится более 400 курганов, значительную часть из них изучили.
Археологи исследовали насыпь высотой до 1 метра. Ученые установили, что там был небольшой могильник с несколькими погребениями, на месте которого в дальнейшем соорудили курган. Захоронения были ограждены рвом, который, по словам исследователей, для древних людей выступал своеобразной защитой от злых духов.
В центральном погребении нашли останки мужчины, датируемые II веком до н.э. Вокруг него находятся другие захоронения, в том числе женщины с ребенком и женщины, умершей, как считают исследователи, во время родов, сообщили в информационной службе Донского государственного технического университета.
Самое древнее погребение в курганной насыпи относят к V веку до н.э. Оно представляет собой захоронение двух взрослых людей.
«Это погребение устроено на площадке еще до образования кургана, оно находилось на уровне древнего горизонта. Тела, помещенные в сколоченную деревянную колоду, лежали на боку с подогнутыми ногами, лицом друг к другу», — рассказал заведующий отделом археологии Южного научного центра РАН, заведующий кафедрой археологии и истории культуры ДГТУ, доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.
Он отметил, что это может быть парным погребением мужчины и женщины. Между ними, скорее всего, была некая социальная связь. Точные пол и возраст установят после антропологических исследований.
В погребении нашли также тонкий кремниевый наконечник стрелы с острыми гранями. Ученые пояснили, что наличие стрелы в погребении не всегда причина смерти. Древние люди могли оставить ее с умершим, чтобы «проводить в потусторонний мир».
Самое позднее захоронение, найденное в кургане, датируется IV веком до н.э. Это погребение женщины. Археологи предполагают, что погребенная относится к племени иксоматов, которые жили на левом берегу Дона в VI-IV веках до н.э.
Напомним, в 2019 году прошел 16-й полевой сезон Фанагорийской археологической экспедиции на Таманском полуострове. Одной из интереснейших находок стала семейная гробница V века н.э. Фотографии можно посмотреть здесь. Также в этом году на Тамани нашли кувшин с серебряными монетами с головой льва.
В Крыму в этом году археологи обнаружили в склепе античного некрополя Кыз-Аул под Керчью захоронение младенца I-II веков н.э.
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