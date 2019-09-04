Кувшин с серебряными монетами с головой льва нашли при раскопках на Тамани. Это первые монеты, отчеканенные на территории России
При раскопках в Фанагории на Таманском полуострове нашли клад древнейших боспорских серебряных монет
Клад с 162 монетами в ионийском кувшине обнаружили во время раскопок позднеархаического слоя на акрополе Фанагории. Он был сокрыт в стене дома, в котором, вероятно, проживал ювелир. Сам дом сгорел, когда в этой местности в начале V в. до н.э. произошел крупный пожар.
«Уникальность открытия состоит не столько в том, что это единственная подобного рода находка в Причерноморье, сколько в том, что этот нумизматический комплекс позволил окончательно и довольно точно установить дату чеканки древнейших на территории России монет», — отметили в институте археологии.
По оценкам специалистов, первые монеты, отчеканенные на территории России, появились на рубеже VI и V вв. до н.э., то есть 2,5 тыс. лет назад. На лицевой стороне всех монет из клада изображена голова льва в фас, на обороте — вдавленный квадрат. Количество штемпелей, использованных для чеканки монет, оказавшихся в кладе, позволяет говорить о том, что они выпускались примерно в течение четверти века.
Таким образом, пояснили археологи, уже примерно через полстолетия после своего появления, древнегреческие города на территории Боспора (современных Керченского и Таманского полуостровов) достигли в своем развитии высокого уровня. Экономическая необходимость побудила их начать производство денег.
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Кроме того, эта находка и другие обстоятельства (найденная плита с надписью, начертанной персидской клинописью, и сообщение Диодора Сицилийского о том, что на берегах Боспора Киммерийского с 480/79 г. до н.э. и в течение 42 лет правили некие Археанактиды) дали возможность установить, что в 480 году Фанагория, наряду с другими причерноморскими греческими городами, была захвачена персами, которые, судя по всему, и привели к власти своих ставленников Археанактидов.
Ранее монетные клады находили при раскопках на месте подъездной дороги к Керченскому мосту (это были монеты XVII века), на территории виноградников на Тамани (монеты IV-I вв. до н.э.), на затонувшем корабле на дне Таманского залива (XIII век).
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