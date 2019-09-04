Клад с 162 монетами в ионийском кувшине обнаружили во время раскопок позднеархаического слоя на акрополе Фанагории. Он был сокрыт в стене дома, в котором, вероятно, проживал ювелир. Сам дом сгорел, когда в этой местности в начале V в. до н.э. произошел крупный пожар.

«Уникальность открытия состоит не столько в том, что это единственная подобного рода находка в Причерноморье, сколько в том, что этот нумизматический комплекс позволил окончательно и довольно точно установить дату чеканки древнейших на территории России монет», — отметили в институте археологии.

По оценкам специалистов, первые монеты, отчеканенные на территории России, появились на рубеже VI и V вв. до н.э., то есть 2,5 тыс. лет назад. На лицевой стороне всех монет из клада изображена голова льва в фас, на обороте — вдавленный квадрат. Количество штемпелей, использованных для чеканки монет, оказавшихся в кладе, позволяет говорить о том, что они выпускались примерно в течение четверти века.