Власти позвали жителей Краснодара, Сочи и Новороссийска обсудить, какие дороги чинить в 2020 году

Краснодарский край

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Жители Краснодара, Сочи и Новороссийска смогут принять участие в выборе дорог, которые отремонтируют в 2020 году

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Минтранс Кубани устроит общественные слушания, на которых представители власти и активные жители городов Кубани обсудят значимость включения тех или иных улиц в план ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». сообщили  в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

В Краснодаре слушания проведут 22 октября в 11:00 в актовом зале администрации Западного округа на улице Калинина, 339. В Сочи встреча назначена на 25 октября в 14:00, она пройдет в департаменте транспорта и дорожного хозяйства на улице Голенева, 7. Жителей Новороссийска будут ждать 6 ноября в 12:00 в администрации города на улице Советов, 18.

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В пресс-службе администрации Кубани напомнили, что в 2019 году на Кубани в рамках нацпроекта починили 134 дороги общей протяженностью более 240 км. На это потратили 3,9 млрд рублей. 

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году в Краснодарском крае отремонтируют около 600 км дорог регионального значения и порядка 400 км — муниципального. На эти средства выделили 32 млрд рублей. 

Дороги Краснодар Новороссийск Ремонт дорог Сочи

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