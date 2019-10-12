Власти позвали жителей Краснодара, Сочи и Новороссийска обсудить, какие дороги чинить в 2020 году
Жители Краснодара, Сочи и Новороссийска смогут принять участие в выборе дорог, которые отремонтируют в 2020 году
Смотрите также:
Минтранс Кубани устроит общественные слушания, на которых представители власти и активные жители городов Кубани обсудят значимость включения тех или иных улиц в план ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
В Краснодаре слушания проведут 22 октября в 11:00 в актовом зале администрации Западного округа на улице Калинина, 339. В Сочи встреча назначена на 25 октября в 14:00, она пройдет в департаменте транспорта и дорожного хозяйства на улице Голенева, 7. Жителей Новороссийска будут ждать 6 ноября в 12:00 в администрации города на улице Советов, 18.
Читайте также:
В пресс-службе администрации Кубани напомнили, что в 2019 году на Кубани в рамках нацпроекта починили 134 дороги общей протяженностью более 240 км. На это потратили 3,9 млрд рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году в Краснодарском крае отремонтируют около 600 км дорог регионального значения и порядка 400 км — муниципального. На эти средства выделили 32 млрд рублей.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.