Появилась интерактивная карта ямочного ремонта в Краснодаре

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара все участки дорог, отремонтированные с января по октябрь, нанесли на интерактивную карту

На сайте администрации Краснодара опубликовали перечень участков, где уже выполнили ямочный ремонт дорог. Специальный раздел создали по поручению главы города Евгения Первышова. Он доступен на официальном портале администрации и городской думы.

По словам мэра, на карте будут оперативно размещать информацию об уже выполненном ямочном ремонте дорог. Первышов добавил, что новый раздел поможет эффективнее контролировать работу подрядчиков.

С интерактивной картой можно ознакомиться здесь. Сейчас в разделе 243 уже отремонтированных участка. Это улицы в разных микрорайонах Краснодара, пригородных поселках и станицах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в разделе размещены фотоотчеты о выполненном ямочном ремонте на дорогах Краснодара в период с 23 сентября по 6 октября.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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