Власти Краснодара пообещали отремонтировать улицу Казачью
В Краснодаре в 2020 году планируют отремонтировать улицу Казачью
Казачья находится центре города и примыкает к улице Карасунской Набережной. Ее длина составляет 800 метров. На улице находятся частные дома и школа № 34. По информации мэрии, дорогу там не ремонтировали несколько десятилетий.
Мэр Краснодара Евгений Первышов 10 октября сообщил, что по просьбам жителей Казачью включат в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что Казачью отремонтируют на всем протяжении. Специалисты сделают новый асфальт, приведут в порядок парковки и пешеходные переходы, нанесут новую термопластиковую разметку, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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Напомним, что в июле начали ремонтировать Карасунскую Набережную. Долгие годы эта дорога была гравийной, она полностью пришла в негодность. Архипов отметил, что уже отремонтировали более 50% дороги. Там проложили ливневую канализацию, установили фонари. Рабочие продолжают переустраивать инженерные коммуникации. После этого обустроят тротуары, заасфальтируют участок улицы и нанесут разметку для двухполосной дороги.
Мэр также сообщил, что 22 октября в администрации Западного округа на улице Калинина, 339 проведут открытые публичные слушания. Там обсудят результаты ремонта дорог этого года, а также рассмотрят предварительный перечень участков для ремонта в 2020–2021 году.
Всего по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году собираются отремонтировать 74 км дорог (69 участков), в 2021‑м — 79 км (62 участка).
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