Власти Краснодара пообещали отремонтировать улицу Казачью

В Краснодаре в 2020 году планируют отремонтировать улицу Казачью

Казачья находится центре города и примыкает к улице Карасунской Набережной. Ее длина составляет 800 метров. На улице находятся частные дома и школа № 34. По информации мэрии, дорогу там не ремонтировали несколько десятилетий.

Мэр Краснодара Евгений Первышов 10 октября сообщил, что по просьбам жителей Казачью включат в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что Казачью отремонтируют на всем протяжении. Специалисты сделают новый асфальт, приведут в порядок парковки и пешеходные переходы, нанесут новую термопластиковую разметку, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.