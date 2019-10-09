Анапского судью Стародубцева арестовали по делу о вымогательстве 64 млн рублей
Басманный суд Москвы 9 октября арестовал судью Анапского районного суда Владимира Стародубцева
Накануне стало известно о возбуждении в отношении Стародубцева уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он вместе с сыном Александром и братом Геннадием Еременко вымогал 64 млн рублей у собственника участка около ресторана Стародубцева-младшего на пляже в Большом Утрише. Эти деньги судья обещал передать коллегам из Краснодарского краевого суда за принятие положительного решения по спорной территории. В суде Стародубцев представлял интересы собственников спорных участков.
Стародубцева и его подельников сотрудники ФСБ поймали с поличным в феврале при получении 100 тыс. рублей и муляжа на сумму 29,9 млн рублей.
В Басманном суде рассказали, что Стародубцеву предъявили обвинение и арестовали его до 7 декабря, передает «Интерфакс».
Напомним, ресторан Стародубцева-младшего построили несколько лет назад несмотря на протесты общественности и решение краевого суда. Власти и общественность отмечали, что при строительстве вырубались деревья — фисташка туполистная и иные краснокнижные виды. Заведение строилось на участке, расположенном в границах государственного заказника «Большой Утриш» без разрешительной и проектной документации. Владимир Стародубцев в то время возглавлял Анапский райсуд, и семье удалось достроить ресторан.
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