Анапского судью Стародубцева арестовали по делу о вымогательстве 64 млн рублей

Накануне стало известно о возбуждении в отношении Стародубцева уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, он вместе с сыном Александром и братом Геннадием Еременко вымогал 64 млн рублей у собственника участка около ресторана Стародубцева-младшего на пляже в Большом Утрише. Эти деньги судья обещал передать коллегам из Краснодарского краевого суда за принятие положительного решения по спорной территории. В суде Стародубцев представлял интересы собственников спорных участков.

Стародубцева и его подельников сотрудники ФСБ поймали с поличным в феврале при получении 100 тыс. рублей и муляжа на сумму 29,9 млн рублей.

В Басманном суде рассказали, что Стародубцеву предъявили обвинение и арестовали его до 7 декабря, передает «Интерфакс».