На судью райсуда Анапы Стародубцева завели дело за вымогательство 64 млн рублей за решение по участку на Большом Утрише
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в октябре возбудил уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Владимира Стародубцева
О том, что Стародубцев стал подозреваемым по делу о крупном мошенничестве, стало известно в марте. Выяснилось, что оно касается земли у ресторана сына судьи Александра Стародубцева на пляже в Большом Утрише.
По версии следствия, Стародубцев вместе с сыном и братом Геннадием Еременко вымогали крупную сумму у собственника участка. Деньги якобы были нужны для «урегулирования проблем, возникших вокруг дорогой прибрежной территории».
«Стародубцевы и Еременко требовали от предпринимателя денежные средства в размере 64 млн рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором Стародубцев-старший представлял интересы собственников спорных земельных участков», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Речь идет о территории, которая находится рядом с рестораном Стародубцева-младшего, который построили несколько лет назад несмотря на протесты общественности и решение краевого суда. Власти и общественность отмечали, что при строительстве вырубались деревья — фисташка туполистная и иные краснокнижные виды. Заведение строилось на участке, расположенном в границах государственного заказника «Большой Утриш» без разрешительной и проектной документации. Владимир Стародубцев в то время возглавлял Анапский райсуд, и семье удалось достроить ресторан.
Стародубцева и его подельников сотрудники ФСБ поймали с поличным в феврале при получении 100 тыс. рублей и муляжа на сумму 29,9 млн рублей.
В СКР пояснили, что дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбуждено только сейчас из-за длительной процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края.
Стародубцева задержали, в ближайшее время его планируется заключить под стражу.
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