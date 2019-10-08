На судью райсуда Анапы Стародубцева завели дело за вымогательство 64 млн рублей за решение по участку на Большом Утрише

О том, что Стародубцев стал подозреваемым по делу о крупном мошенничестве, стало известно в марте. Выяснилось, что оно касается земли у ресторана сына судьи Александра Стародубцева на пляже в Большом Утрише.

По версии следствия, Стародубцев вместе с сыном и братом Геннадием Еременко вымогали крупную сумму у собственника участка. Деньги якобы были нужны для «урегулирования проблем, возникших вокруг дорогой прибрежной территории».

«Стародубцевы и Еременко требовали от предпринимателя денежные средства в размере 64 млн рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором Стародубцев-старший представлял интересы собственников спорных земельных участков», — сообщили в пресс-службе СК РФ.