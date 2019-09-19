Tele2 начал консультировать клиентов в WhatsApp
Оператор мобильной связи Tele2 в сентябре запустил консультации клиентов в мессенджере WhatsApp
Первым городом, где абоненты могут получить оперативную консультацию в мессенджере, стал Ростов-на-Дону. До конца года обслуживание в WhatsApp станет доступно всем клиентам Tele2, сообщили 18 сентября в пресс-службе оператора.
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Сервис позволяет абонентам Tele2 консультироваться и быстро решать любые вопросы, связанные с тарифами и услугами оператора. Поддержку в WhatsApp ведут сотрудники контактного центра, которые прошли специальное обучение и получили расширенные полномочия самостоятельно и быстро решать самые сложные проблемы. При общении с клиентами в новом канале обслуживания сотрудники контактного центра придерживаются неформального и дружелюбного стиля общения.
Для обслуживания абонентов оператор использует официальный аккаунт в WhatsApp. Связаться с ним можно по ссылке или номеру +7-977-900-90-00. Tele2 планирует запустить чат-бота, который поможет абонентам проверить остаток средств на счете, сменить тариф, активировать или отключать услуги и найти адрес ближайшего салона связи.
В 2016 году оператор первым запустил аккаунт в Viber. В нем пользователи могут следить за новостями компании и получать консультации в личном чате. За первую половину 2019 года число запросов в Viber выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом общее количество обращений через digital-каналы увеличилось на 72%.
«Клиенты все чаще предпочитают консультироваться онлайн — это позволяет в любой момент задать вопрос и сопроводить его скриншотами. Запуская новый канал поддержки, мы хотели быть там, где удобно абоненту. Мессенджеры все более популярны, а WhatsApp — лидер по количеству пользователей в РФ. Теперь наши клиенты, которые общаются в WhatsApp с родными и друзьями, могут получить консультацию от оператора в том же канале», — заключил директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2 Роман Кананыхин.
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