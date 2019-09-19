Tele2 начал консультировать клиентов в WhatsApp

Оператор мобильной связи Tele2 в сентябре запустил консультации клиентов в мессенджере WhatsApp

Первым городом, где абоненты могут получить оперативную консультацию в мессенджере, стал Ростов-на-Дону. До конца года обслуживание в WhatsApp станет доступно всем клиентам Tele2, сообщили 18 сентября в пресс-службе оператора.

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Сервис позволяет абонентам Tele2 консультироваться и быстро решать любые вопросы, связанные с тарифами и услугами оператора. Поддержку в WhatsApp ведут сотрудники контактного центра, которые прошли специальное обучение и получили расширенные полномочия самостоятельно и быстро решать самые сложные проблемы. При общении с клиентами в новом канале обслуживания сотрудники контактного центра придерживаются неформального и дружелюбного стиля общения. Для обслуживания абонентов оператор использует официальный аккаунт в WhatsApp. Связаться с ним можно по ссылке или номеру +7-977-900-90-00. Tele2 планирует запустить чат-бота, который поможет абонентам проверить остаток средств на счете, сменить тариф, активировать или отключать услуги и найти адрес ближайшего салона связи.