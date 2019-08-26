Скорость в сети 5G от Tele2 достигла 2,1 Гбит/c

Оператор связи Tele2 в августе получил скорость 2,1 Гбит/c в первой в России пилотной зоне 5G

Tele2 протестировала технологию на линейке устройств и разработала реальные пользовательские сценарии, которые сделают скорости 5G доступными обычному клиенту. Пиковые скорости и минимальная задержка были получены c использованием мобильного тестового устройства на базе платформы Qualcomm Snapdragon и оборудовании WNC, рассказали в пресс-службе Tele2. Компания успешно провела испытания абонентского оборудования в первой пилотной сети 5G, которую оператор запустил 8 августа на Тверской улице в Москве совместно с Ericsson. При подключении к сети в диапазоне 28 ГГц абонентское устройство продемонстрировало пиковую скорость около 2,1 Гбит/c и минимальное время задержки 9 миллисекунд. Эти технические параметры позволят реализовать большинство пользовательских и промышленных сценариев на базе технологии 5G.

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Еще один сценарий обеспечит ультраскоростной мобильный широкополосный доступ владельцам обычных смартфонов. Пользовательские устройства подключаются к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC. Таким образом, технологию cмогут опробовать владельцы всех современных моделей смартфонов. Впоследствии Tele2 планирует сделать роутер WNC доступным для покупателей. Сплошное outdoor-покрытие пилотной сети 5G Tele2 охватывает Тверскую улицу — от Кремля до Садового кольца. Покрытие также сделали во флагманском салоне Tele2 на Тверской, 25/9. Tele2 планирует проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 года.