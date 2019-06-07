Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G

Абонент Tele2 в июне впервые в России совершил видеозвонок по сети 5G

Звонок состоялся в Санкт-Петербурге накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Это было первое практическое применение технологии в стране. Мероприятие также подтвердило техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами.

Видеозвонок в сети 5G состоялся между абонентом Tele2 и клиентом «Мегафона» в Музее связи имени Александра Попова. Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин связался с директором по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерику Ваносчуйзе.

В Tele2 считают, что модель единого инфраструктурного оператора — оптимальный сценарий развития технологии 5G в России. Она позволит построить полноценную сеть в России, обеспечить недискриминационный доступ операторов к инфраструктуре и сократить расходы на внедрение нового стандарта связи, сообщили в пресс-службе компании Tele2.

Кроме того, на мероприятии состоялся международный звонок на базе 5G. Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский позвонил президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки.