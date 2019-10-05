В Геленджике произошел природный пожар
В Геленджике днем 5 октября загорелась растительность
Читайте также:
В 12:48 спасателям сообщили, что в районе Голуба Бухта горит сухая трава. Прибывшие на место пожарные установили, что прощать возгорания достигла 150 кв. метров.
Тушением огня занимаются 4 пожарных машины и 15 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в сентябре в Геленджике из-за сухой и ветреной погоды произошло несколько крупных пожаров: сгорел коттедж и зеленая зона вокруг него — всего 1 тыс. кв. метров, горел рынок и лес в Кабардинке.
Читайте также
После попытки вооруженного захвата завода на Кубани возбудили несколько дел
Что известно после перестрелки на заводе «Кубанские деликатесы»
Зачем в Краснодаре открылись «неПросто мастерские» и как они работают
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.