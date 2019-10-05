В Геленджике произошел природный пожар

Краснодарский край

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В Геленджике днем 5 октября загорелась растительность

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В 12:48 спасателям сообщили, что в районе Голуба Бухта горит сухая трава. Прибывшие на место пожарные установили, что прощать возгорания достигла 150 кв. метров.

Тушением огня занимаются 4 пожарных машины и 15 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в сентябре в Геленджике из-за сухой и ветреной погоды произошло несколько крупных пожаров: сгорел коттедж и зеленая зона вокруг него — всего 1 тыс. кв. метров, горел рынок и лес в Кабардинке. 

Геленджик МЧС Пожары

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