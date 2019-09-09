В Геленджике пожар в доме распространился на площади 1 тыс. кв. метров
В Геленджике вечером 8 сентября произошел крупный пожар в частном доме
Сообщение о возгорании на улице Борисовской поступило спасателям в 19:39. Прибывшие на место пожарные установили, что горит частный жилой дом, и есть угроза распространения огня.
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Пламя распространилось на площади 1 тыс. кв. метров — помимо здания горели деревья и парк на прилегающей территории. МЧС объявило повышенный ранг пожара. На месте работали 90 спасателей и 15 пожарных машин. В 23:57 им удалось потушить огонь.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали о еще одном крупном пожаре в Геленджике. В конце августа на курорте сгорел частный дом на улице Кубанской, тогда огонь распространился на площади 100 кв. метров.
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