Под Геленджиком горит почти гектар леса

Краснодарский край

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В геленджикском селе Кабардинка днем 13 сентября произошел природный пожар

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В 13:45 Геленджикский пожарно-спасательный гарнизон сообщил в Центр управления кризисными ситуациями МЧС, что на территории Геленджикского лесничества горит лес.

На место отправились 25 спасателей на 9 пожарных машинах. К 14:23 удалось локализовать пожар, который распространился на площади 0,9 га.

«Открытого горения нет, организована проливка очагов тления», — сообщили с пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

За последние пять дней на Черноморском побережье Краснодарского края произошло несколько крупных пожаров. В Геленджике 9 сентября сгорел коттедж и зеленая зона вокруг него — всего 1 тыс. кв. метров. В тот же день произошел пожар на центральном рынке Геленджика.

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В Новороссийске 11 сентября горела сухая трава на Малой Земле, а лесной пожар возле поселка Верхнебаканского тушили 18 часов.

На Тамани ввели режим ЧС после пожара, который уничтожил несколько домов и оставил без жилья 39 человек.

Геленджик МЧС Пожароопасность Пожары

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