Под Геленджиком горит почти гектар леса
В геленджикском селе Кабардинка днем 13 сентября произошел природный пожар
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В 13:45 Геленджикский пожарно-спасательный гарнизон сообщил в Центр управления кризисными ситуациями МЧС, что на территории Геленджикского лесничества горит лес.
На место отправились 25 спасателей на 9 пожарных машинах. К 14:23 удалось локализовать пожар, который распространился на площади 0,9 га.
«Открытого горения нет, организована проливка очагов тления», — сообщили с пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
За последние пять дней на Черноморском побережье Краснодарского края произошло несколько крупных пожаров. В Геленджике 9 сентября сгорел коттедж и зеленая зона вокруг него — всего 1 тыс. кв. метров. В тот же день произошел пожар на центральном рынке Геленджика.
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