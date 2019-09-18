Сгоревший центральный рынок в Геленджике собираются восстановить к ноябрю

Краснодарский край

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В Геленджике в сентябре приступили к восстановлению рынка на улице Херсонской, на котором произошел пожар

Крупный пожар на центральном рынке курорта случился 10 сентября. Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Один человек пострадал.

Специалисты уже очищают сгоревшую часть рынка. Руководство предприятия 17 сентября пригласило специалиста, который оценил масштаб работ по реконструкции и модернизации павильонов.

Директор рынка рассказал, что сгоревшие торговые площади планируют восстановить. На рынке собираются сделать крышу между рядами. Павильоны будут оформлены в едином стиле. Ожидается, что реконструкция продлится до ноября. После этого предприниматели смогут вернуться к своей деятельности. Пока что они торгуют на других рынках курорта, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

В сентябре в Геленджике произошло несколько крупных пожаров. Ночью 9 сентября на курорте сгорел коттедж и зеленая зона возле него. Из-за сильного ветра пламя распространилось на площади 1 тыс. кв. метров. А 13 сентября в селе Кабардинка выгорел почти 1 га леса.

Геленджик Пожары Торговля

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