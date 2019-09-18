Сгоревший центральный рынок в Геленджике собираются восстановить к ноябрю

В Геленджике в сентябре приступили к восстановлению рынка на улице Херсонской, на котором произошел пожар

Специалисты уже очищают сгоревшую часть рынка. Руководство предприятия 17 сентября пригласило специалиста, который оценил масштаб работ по реконструкции и модернизации павильонов.

Директор рынка рассказал, что сгоревшие торговые площади планируют восстановить. На рынке собираются сделать крышу между рядами. Павильоны будут оформлены в едином стиле. Ожидается, что реконструкция продлится до ноября. После этого предприниматели смогут вернуться к своей деятельности. Пока что они торгуют на других рынках курорта, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.