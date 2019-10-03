В Краснодаре собираются построить еще один центр водных видов спорта
Минспорт РФ планирует построить в Краснодаре центр водных видов спорта для Кубанского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ)
На сайте госзакупок опубликована заявка на проведение конкурса среди подрядчиков будущего центра. Заказчик проекта, Министерство спорта России, оценил стоимость работ в 2,16 млрд рублей. Предполагается, что инфиз получит новый учебный корпус и водный центр к 2022 году.
Новое отделение университета возведут в районе нынешнего Центра олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ (за «Солнечным островом»), сообщил корреспонденту «РБК Краснодар» проректор по спортивной работе вуза Евгений Руденко. В комплексе на территории 2 га сделают 25-метровый бассейн, медико-восстановительный комплекс, общежития, учебные корпуса и сам центр для занятий греблей и парусным спортом. Средства на строительство выделят из федерального бюджета.
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Это не первый проект строительства объекта для водных видов спорта в Краснодаре. На территории «Города спорта», в котором уже работают «Баскет-холл», ледовый дворец Ice Palace и тренировочный комплекс «Чемпион», хотят открыть еще один объект — комплекс бассейнов. Изначально его собирались ввести в эсплуатацию в 2012 году, затем срок сдачи перенесли на 2014 год. По данным на февраль 2018 года, комплекс был готов на 50%. Закончить все работы обещают в 2021 году.
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