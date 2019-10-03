В Краснодаре собираются построить еще один центр водных видов спорта

На сайте госзакупок опубликована заявка на проведение конкурса среди подрядчиков будущего центра. Заказчик проекта, Министерство спорта России, оценил стоимость работ в 2,16 млрд рублей. Предполагается, что инфиз получит новый учебный корпус и водный центр к 2022 году.

Новое отделение университета возведут в районе нынешнего Центра олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ (за «Солнечным островом»), сообщил корреспонденту «РБК Краснодар» проректор по спортивной работе вуза Евгений Руденко. В комплексе на территории 2 га сделают 25-метровый бассейн, медико-восстановительный комплекс, общежития, учебные корпуса и сам центр для занятий греблей и парусным спортом. Средства на строительство выделят из федерального бюджета.