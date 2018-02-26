В России предложили запретить отмену транспортных маршрутов без согласия граждан

Общероссийское объединение пассажиров разработало поправки в закон, по которым власти не смогут закрывать маршруты общественного транспорта или менять график движения без одобрения граждан

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова поддержала инициативу, отметив необходимость подробной проработки поправок в закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ». Законопроект могут внести в Госдуму после обсуждения с экспертами.

Зампред Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета Ространснадзора Илья Зотов акцентировал, что в случаях, когда в сельской местности закрывают единственный маршрут, это является нарушением конституционных прав граждан на свободу передвижения и получения медпомощи, потому что нередко отменяли единственный рейс, который связывал населенный пункт с поликлиникой, передает RT .

«Концептуально верная инициатива. Вопрос отмены единственного маршрута должен выноситься на общественные слушания, и решение должно приниматься с учетом мнения жителей», — считает чиновница.

Сейчас решение об установлении, изменении и отмене маршрутов принимают органы местного самоуправления и органы исполнительной власти субъектов.

Законопроект предлагает ввести обязательные общественные слушания при принятии решения об отмене маршрутов на сельских территориях. Илья Зотов отметил, что в больших городах тоже есть такая проблема.

«В городах для подобных случаев мы предлагаем создать комиссию по транспорту, в которую войдут эксперты, общественники, депутаты. Они смогут обсуждать вносимые правки, а также голосовать за их утверждение. В этом случае пассажир будет знать ответственных в лицо», — объяснил общественник.

Как сообщали Юга.ру, в начале февраля в Краснодаре прекратили работу маршрутки № 13 и 27. Во второй половине года отменят еще пять маршрутов.