В России предложили запретить отмену транспортных маршрутов без согласия граждан

Вся Россия

Распечатать

Общероссийское объединение пассажиров разработало поправки в закон, по которым власти не смогут закрывать маршруты общественного транспорта или менять график движения без одобрения граждан

Депутат Госдумы Наталья Кувшинова поддержала инициативу, отметив необходимость подробной проработки поправок в закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ». Законопроект могут внести в Госдуму после обсуждения с экспертами.

Читайте также:

Сейчас решение об установлении, изменении и отмене маршрутов принимают органы местного самоуправления и органы исполнительной власти субъектов.

По мнению Натальи Кувшиновой, проблема изменения маршрутов наиболее актуальна для жителей сельской местности.

«Концептуально верная инициатива. Вопрос отмены единственного маршрута должен выноситься на общественные слушания, и решение должно приниматься с учетом мнения жителей», — считает чиновница.

Зампред Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета Ространснадзора Илья Зотов акцентировал, что в случаях, когда в сельской местности закрывают единственный маршрут, это является нарушением конституционных прав граждан на свободу передвижения и получения медпомощи, потому что нередко отменяли единственный рейс, который связывал населенный пункт с поликлиникой, передает RT.

Читайте также:

Законопроект предлагает ввести обязательные общественные слушания при принятии решения об отмене маршрутов на сельских территориях. Илья Зотов отметил, что в больших городах тоже есть такая проблема.

«В городах для подобных случаев мы предлагаем создать комиссию по транспорту, в которую войдут эксперты, общественники, депутаты. Они смогут обсуждать вносимые правки, а также голосовать за их утверждение. В этом случае пассажир будет знать ответственных в лицо», — объяснил общественник.

Как сообщали Юга.ру, в начале февраля в Краснодаре прекратили работу маршрутки № 13 и 27. Во второй половине года отменят еще пять маршрутов.

Законопроекты Общественные инициативы Общественный транспорт Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

При перевозке изъятых у полковника Захарченко денег пропали несколько миллионов долларов
Россия проиграла Австрии в товарищеском матче
В Сочи завели дело за продажу квартир в самострое в центре города
Руководство «Кубани» заявило, что участие команды в турнирах РФС под большим вопросом. Болельщики утверждают, что клуб расформируют
В Сочи восстановили перекрытое большегрузом движение
Большегруз перекрыл единственную дорогу из Лазаревского района в Сочи. Его не могут развернуть

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале