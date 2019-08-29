В станице Елизаветинской под Краснодаром уберут один автобусный маршрут и еще несколько хотят изменить

Краснодарский край

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В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара собираются изменить схемы движения автобусных маршрутов в станицу Елизаветинскую

Специалисты хотят изучить маршруты, проходящие по улице Степной, Восточной и Курганной. Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов рассказал, что некоторые маршруты планируют убрать или изменить. Например, автобусы № 183А поселок Березовый — улица Восточная станицы Елизаветинской дублируются большим количеством других маршрутов.

Березовый обслуживают четыре маршрута — № 67, 105А, 106А, 182А. В пиковые нагрузки на них работают 85 автобусов, которые могут провозить до 1 тыс. человек в час. Их схемы движения обеспечивают не более двух пересадок для перемещения в любую точку города. А участок маршрута между Фестивальным микрорайоном и Елизаветинской дублируют маршруты № 138А, 155А, 166А и 174А. В самой Елизаветинской схема движения автобусов № 183А совпадает с маршрутом № 33.

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«У маршрута № 183А низкая наполняемость на конечных остановках, пассажиры используют его для поездок на небольшие расстояния, для поездок от одной конечной остановки до другой они не востребованы», — пояснил Анфиногенов.

В связи с этим маршрут № 183А 31 декабря закроют.

Замглавы департамента добавил, что основной объем перевозок на автобусах, следующих в станиц Елизаветинскую, формируется на участках улиц Дзержинского, Тургенева и Красных Партизан. Осенью специалисты собираются оценить пассажиропоток этих автобусов. После этого хотят разработать другие схемы автобусов, которые будут ходить через станицу Елизаветинскую. При необходимости на них увеличат количество автобусов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Получить подробную информацию о маршрутах, а также рекомендовать новые пути движения можно по телефону: 8 (861) 218-99-18.

Напомним, что для Краснодара в этом году сделают 12 новых троллейбусов с кондиционером и автономным ходом. Они будут ходить по улице красной, на которой убрали троллейбусы. Новые машины должны приехать в Краснодар до 11 ноября. До этого на Красной продолжат работать автобусы (вот их измененная еще в мае схема движения). 

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