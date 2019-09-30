В Краснодаре за два года планируют отремонтировать 150 км дорог

Всего за два года власти краевого центра планируют привести в порядок более 153 км дорог, из них почти 74 км — в 2020 году, более 79 км — в 2021-м. Предварительный перечень участков дорог для ремонта обсудят с жителями города на слушаниях 22 октября в 11:00 в актовом зале администрации Западного округа на улице Калинина, 339.

В предварительный перечень дорог на 2020 и 2021 годы уже внесли участки в центральной части Краснодара, в станице Елизаветинской и поселке Индустриальном, на хуторе Ленина. В список также попали подъезды к садоводческим товариществам, сообщили 30 сентября в пресс-службе администрации краевой столицы.

Самые протяженные участки этапа 2020 года:

улица Гоголя от Кубанской Набережной до Привокзальной площади (2,7 км);

улица Каляева от дома № 4 до Атарбекова (2,8 км);

улица Московская от 40-летия Победы до Жигулевской (2,7 км);

улица Алма-Атинская от Энгельса до Думенко (2,4 км);

улица 2-я Пятилетка от Селезнева до Ставропольской (0,7 км);

улица Буденного от Рашпилевской до Тургенева (1,3 км);

подъездная дорога к поселку Лазурному от Краснодарской до Ипподромной (2,2 км).

Кроме того, объектами для ремонта в 2021 году могут стать:

улица Российская от Солнечной до Пригородной (5,3 км);

улица Кирова от переулка Кировского до 1-го Мая (4,7 км);

улица Ленина от Коммунаров до Краснодарской в станице Елизаветинской (2,5 км);

улица Селезнева от Новороссийской до Трамвайной (3,9 км);

улица Тополиная Аллея от Солнечной до дома № 2/1 (0,8 км);

Предположительный перечень дорог можно посмотреть на карте ниже. Красным цветом отмечены участки дорог, которые планируют отремонтировать в 2020 году, синим — в 2021 году.